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FESCO объяснила сообщения об обысках в офисах компании
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FESCO объяснила сообщения об обысках в офисах компании
Общество, 23:41
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FESCO объяснила сообщения об обысках в офисах компании

Следственные действия в офисах компаний Транспортной группы FESCO не связаны с ее деятельностью. Об этом говорится в сообщении на сайте фирмы.

В FESCO подтвердили, что в офисах некоторых компаний группы в Москве и Владивостоке 30 и 31 марта прошли следственные действия и выемка документов. Однако это не было связано с непосредственной деятельностью компаний группы и их руководителей. «К компаниям Группы и их руководителям претензии не предъявлялись, никто из сотрудников не задержан», — заверили в фирме.

В сообщении добавили, что деятельность группы компаний ​идет «в штатном режиме», а ситуация «не оказывает влияния на операционную деятельность FESCO».

Теги: Fesco , обыски
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