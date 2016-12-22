В Минобороны отметили перспективность склонения к миру боевиков в Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили о перспективности тактики по склонению боевиков в Восточной Гуте к миру. Об этом заявил начальник Центра Юрий Евтушенко, передает «РИА Новости».



«Успешная операция по выводу незаконного вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам» и группировки «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты показала перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшейся в анклаве радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» к прекращению боевых действий и разоружению», — сказал он.



Ранее Евтушенко заявил, что Восточную Гуту покинули 41,1 тыс. боевиков и их семьи. По его словам, речь идет о незаконном вооруженном формировании «Фейлак Ар-Рахман». Кроме того, из этого пригорода Дамаска вышли с 28 февраля в общей сложности 289,2 тыс. человек.



Восточная Гута — это пригород сирийской столицы, который контролируют оппозиционные силы. В этом районе сирийские правительственные войска ведут против них военную операцию. В ООН в начале марта сообщали, что жертвами военных действий в Восточной Гуте стали около 600 человек, более 2 тыс. пострадали.



Совбез ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить огонь на всей территории Сирии, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из зон конфликта и обеспечить их гуманитарной и медицинской помощью. В Восточной Гуте также проводятся гуманитарные паузы, чтобы люди могли покинуть этот регион.