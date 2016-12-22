Минобороны сообщило о более 41 тыс. покинувших Восточную Гуту боевиках

Из четырех населенных пунктов Восточной Гуты были выведены 41,1 тыс. боевиков и их семей. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает «РИА Новости».



По его словам, речь идет о таких населенных пунктах, как Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька. Из них вышли боевики незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман». Их сопроводили машины сирийской службы безопасности, кареты скорой помощи и российские военнослужащие из военной полиции. Боевики и их семьи были доставлены в зону деэскалации «Идлиб» в населенный пункт Калъат Аль-Мудик. Евтушенко отметил, что таким образом российские военные завершили операцию по выводу боевиков «Фейлак Ар-Рахман» и их родных из Восточной Гуты.



Также Евтушенко добавил, в субботу, 31 марта, из Восточной Гуты через гуманитарный коридор около населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышли 128 мирных жителей. Он отметил, что с 28 февраля всего этой район покинули 289,2 тыс человек.

Также начальник Центра по примирению рассказал, что в Сирии проходила операция по освобождению заложников. Он сказал, что были освобождены 34 человека. Эту операцию Евтушенко назвал «беспрецедентной».

Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает установить перемирие в Сирии, чтобы организовать доставку гумпомощи населению этой страны, а также эвакуировать и оказать медицинскую помощь тем, кто в этом нуждается. В начале марта Организация Объединенных Наций сообщила, что за две недели с начала операции против боевиков сирийской армии в Восточной Гуте погибли около 600 человек, и более 2 тыс. пострадали. Кроме того, Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию ситуации в Сирии.