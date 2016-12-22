В ООН сообщили о 600 погибших в Восточной Гуте с начала военной операции

За две недели с начала военной операции правительственных сил Сирии против оппозиционных и исламистскими группировок в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, погибли около 600 человек, еще более 2 тыс. получили ранения, заявили в ООН

Дума, Восточная Гута. 4 марта 2018 года (Фото: Samer Bouidani / dpa / Global Look Press)

В ООН посчитали количество погибших и пострадавших в Восточной Гуте с момента начала в регионе военной операции сирийских правительственных сил. В результате боевых действий, по данным международной организации, за две недели с 18 февраля в пригороде Дамаска скончались около 600 человек, еще более 2 тыс. ранены, передает Reuters со ссылкой на заявление координатора гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Паноса Моумциса.

Среди этих людей, по его данным, — «десятки мирных жителей». Все они, как уточнил представитель ООН, пострадали при воздушных и наземных ударах, которые были нанесены «из повстанческого анклава в направлении Дамаска». Подобную ситуацию Моумцис назвал «просто неприемлемой».

«Вместо начала действия столь необходимого здесь режима прекращения огня мы продолжаем наблюдать увеличение боевых действий, большее количество смертей и увеличение числа тревожных сообщений о голоде [в Восточной Гуте] и бомбардировках больниц», — сказал координатор гуманитарной помощи ООН. О происходящем он также отозвался как о «массовом наказании» мирных жителей.​

18 февраля в Восточной Гуте, которая с 2012 года была занята сирийскими оппозиционными и исламистскими группировками, началась военная операция правительственных сил Сирии. В этот же день регион подвергся массированным ракетным, артиллерийским ударам, а также ударам с воздуха. После этого, 21 февраля, Госдеп сообщил о гибели в регионе 100 мирных жителей. Россию в связи с этим США и ООН тогда призвали прекратить помощь режиму сирийского лидера Башара Асада, однако в Москве свою причастность к жертвам среди мирного населения в Восточной Гуте отвергли.

24 февраля Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном гуманитарном перемирии на всей территории Сирии. Спустя еще два дня президент России Владимир Путин выступил с инициативой ежедневных гуманитарных пауз в республике. Они начали действовать в Сирии с 27 февраля каждый день в течение пяти часов. В эти периоды у мирных жителей появлялась возможность покинуть анклав. Однако в Восточной Гуте работа гуманитарных коридоров была сорвана, заявлял начальник группы контроля зоны деэскалации №3 в регионе генерал Виктор Паньков. В этом российское Минобороны позже обвинило боевиков.