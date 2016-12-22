На Украине запретили въезд высланным из США российским дипломатам

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на пять лет въезд в страну 60 российским дипломатам, которые были выдворены из США. Об этом сообщается на сайте СБУ.



Как отмечается в сообщении, такое решение было принято, потому что, как полагают в украинском ведомстве, высланные дипломаты причастны «к деятельности спецслужб» России, которую в Киеве считают страной-агрессором, и потому что «их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата».



В СБУ отметили, что 27 марта ведомство запретило въезжать на Украину 27 российским дипломатам, которые были высланы из Великобритании в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Службе безопасности Украины отметили, что высланные российские дипломатические представители «причастны к разведывательным службам» России.

Также в сообщении приводятся слова главы СБУ Василия Грицака, который называл деятельность высланных дипломатов «дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства», которые определены Венской конвенцией. «Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии России, Василий Грицак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокаций, направленных на подрыв основ международной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Вашингтон выслал из США 60 российских дипломатов, а именно 48 дипломатов из дипучреждений и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Кроме того, было принято решение закрыть генеральное консульство России в Сиэтле. Оно прекратило свою работу в субботу, 31 марта. Американские власти приняли такое решение в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.Посол США в России Джон Хантсман заявил , что у Вашингтона есть желание продолжать диалог с Москвой. По его словам, американские власти хотят обсуждать с Россией вопросы безопасности и другие, которые вызывают раздражение в отношениях между двумя странами. «Двери с нашей стороны открыты, мы хотим продолжить разговор в области безопасности, по раздражителям между двумя странами, по Северной Корее, надеемся также по Украине», — заявлял он.

В четверг, 29 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на закрытие своего консульства в Сиэтле прекращением работы американского дипломатического представительства в Санкт-Петербурге. Кроме того, глава российского МИД сообщил, что Москва примет зеркальные меры на высылку российских дипломатов из США, а именно выдворит из страны такое же число американских дипломатических представителей.