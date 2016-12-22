Посол США заявил о желании продолжить диалог с Москвой по «раздражителям»

США хотят продолжать диалог с Россией по теме безопасности и по вопросам, которые вызывают раздражение в двусторонних отношениях. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман после того, как Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов, передает ТАСС.



«Двери с нашей стороны открыты, мы хотим продолжить разговор в области безопасности, по раздражителям между двумя странами, по Северной Корее, надеемся также по Украине», — сказал он. По его словам, именно украинский вопрос является одним из центральных. Хантсман отметил, что именно его нужно сначала решить, прежде чем «урегулировать другие».

Американских посол сказал, что в Вашингтоне готовы провести встречу с российскими представителями, чтобы поговорить о возможности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Он отметил, что США продолжает взаимодействие с российской стороной «на уровне профессионалов и экспертов». Хантсман также сообщил, что по СНВ-III планируется созвать комиссию. «Мы исходим из того, что в предстоящие недели будет очередной раунд переговоров [между РФ и США] по стратегической стабильности», — добавил он. Посол подчеркнул, что данные вопросы касаются не только США, но «и всех стран мира».