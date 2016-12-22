Флаг США сняли со здания американского генконсульства в Петербурге

Со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге сняли государственный флаг США, передает «РИА Новости».

Около 19:25 мск двое сотрудников диппредставительства, которое расположено на Фурштатской улице, вышли на балкон третьего этажа и спустили флаг, пишет агентство.

В четверг, 29 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Такое решение стало ответом на закрытие российского диппредставительства в Сиэтле. В заявлении российского МИДа указывается, что 31 марта американские дипломаты должны покинуть здание. Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт подчеркнула, что действия Москвы «существенно отразятся» на консульской деятельности.

О закрытии генконсульства России в Сиэтле американские власти объявили 26 марта. Такое решение было принято в знак солидарности с позицией Лондона, который считает Москву причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, обнаруженных бессознательном состоянии обнаружили в британском городе Солсбери 4 марта. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке из США 48 дипломатов и 12 сотрудников российского постпредства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

О высылке российских дипломатов также объявили почти 30 стран, в том числе Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Грузия, Молдавия и ряд стран ЕС. Кремль обвинения в причастности к отравлению Скрипалей отрицает и называет их безосновательными.