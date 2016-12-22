СПЧ попросил директора ФСИН обеспечить медпомощь продюсеру Малобродскому

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) попросил директора ФСИН Геннадия Корниенко проверить законность перевода бывшего генерального продюсера «Седьмой студии», экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского в другой следственный изолятор, а также обеспечить ему медицинскую помощь. Об этом говорится в сообщении совета.

В СПЧ в защиту прав Малобродского обратились члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы и ассоциации «Свободное слово». По их словам, он был переведен из первого следственного изолятора в четвертый по «решению следователя», но, по российскому законодательству, подозреваемых и обвиняемых можно переводить из СИЗО в ИВС (изолятор временного содержания), но не в другое СИЗО.

В обращении к СПЧ говорится, что вследствие неоказания надлежащей медпомощи состояние здоровья арестованного ухудшилось.

Алексей Малобродский и художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин обвиняются в хищении 133 млн руб. бюджетных средств, которые были выделены на проект популяризации современного искусства «Платформа». Всего в 2001–2014 годах на этот проект было выделено 214 млн руб. По данным следователей, руководители «Седьмой студии» выводили часть этих денег на счета фирм-однодневок и обналичивали их.

Басманный суд Москвы 16 января продлил домашний арест Серебренникову на три месяца. Также ​под домашним арестом до 19 апреля останется Юрий Итин. Алексею Малобродскому продлили срок пребывания в СИЗО до той же даты.

В середине марта участники Международного театрального образовательного форума, среди которых руководители многих российских театров, выразили в открытом письме обеспокоенность в связи с делом «Седьмой студии».