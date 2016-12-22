Театральное дело: кто стоит за хищениями при строительстве театра Додина

ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве при строительстве новой сцены петербургского Театра Европы Льва Додина; в среду у фигурантов прошли обыски. В чем суть нового «театрального дела» — разбирался РБК

Вид на строящееся здание новой сцены МДТ в Санкт-Петербурге. 21 февраля 2018 года (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

«Скверну выкорчевывать»

21 февраля разразился очередной скандал, связанный с хищением госсредств, выделенных на культуру. У подрядчиков строительства новой сцены для одного из ведущих театров Санкт-Петербурга — Академического малого драматического театра (Театр Европы, МДТ) — прошли обыски, несколько человек задержаны. Но пока среди фигурантов дела нет чиновников и сотрудников театра.

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области утром 21 февраля сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с хищением не менее 45 млн руб., выделенных на проектирование новой сцены МДТ, по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ФСБ «в интересах следствия» не назвали имена задержанных, отметив, что хищение было совершено группой лиц.

Первоначальный генпроектировщик строительства новой сцены МДТ — компания ТДМ похитила часть выплаченного Минкультуры аванса, сказала журналистам руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Наталья Волынская. Глава министерства Владимир Мединский заявил, «что два года борьбы с подрядчиками увенчались успехом», и назвал свое ведомство инициатором расследования. «Мы и дальше будем эту скверну выкорчевывать», — пообещал министр культуры. По его словам, сотрудники театра в уголовном деле не задействованы, все претензии выдвинуты к подрядчику.

45 млн руб. были похищены лицами, действовавшими «от имени привлеченных к реализации [проектирования сцены] ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «М-Проект», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию. По словам собеседника агентства, отсутствие документации, разработка которой была оплачена в рамках контракта, ведет к приостановке строительно-монтажных работ на новой сцене.

«Загадочный собственник»

В 2016 году издание «Фонтанка» сообщало, что новую сцену театра строит «загадочный собственник» компании «Стройсоюз СВ» Максим Корнеев. По информации базы данных СПАРК, Корнеев — совладелец компании ООО «М-проект», которая с сентября 2015 года по март 2017-го являлась стопроцентным владельцем ООО «Стройсоюз СВ».

Источники «Интерфакса» и «РИА Новости» сообщили 21 февраля, что на похищенные деньги были куплены автомобили Maybach и Mercedes-Benz S500. Из них же оплачивался лизинг автомобилей Porsche и Lexus. «По предварительной информации, Максим Корнеев мог потратить театральные деньги на покупку элитного авто, самолета и яхты», — пишет петербургское издание 78.ru.

На YouTube 21 февраля было опубликовано видео, на котором сотрудники ФСБ проводят обыск в двухэтажном коттедже Максима Корнеева. На видео сотрудник ФСБ говорит, что обыск проходит 21 февраля. То, что хозяин коттеджа — Максим Корнеев и именно он расписывается в постановлении об обыске, подтвердил источник РБК в МВД. В гараже на территории участка, где расположено еще несколько построек, находился автомобиль Porsche Panamera.​

Театральный подряд

Компания «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) выступала первоначальным подрядчиком работ по проектированию строительства малой сцены МДТ общим объемом 2,5 млрд руб. Однако затем контракт с ней был расторгнут — как утверждали в Минкультуры, из-за срыва графика работ. Ведомство также обратилось в суд, чтобы взыскать с ТДМ перечисленные ей средства. Судебное разбирательство по этому иску еще не завершено.

Впервые о претензиях правоохранительных органов к строителям новой сцены МДТ стало известно в августе 2017 года. Тогда обыски прошли в офисе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Владимир Мединский объяснил их и выемку документов проверкой строительства контрольно-ревизионным управлением Минкультуры, после которой ведомство приняло решение сменить подрядчика и расторгнуть контракт. «Мы обратились в суд, чтобы взыскать с этого подрядчика часть неотработанного аванса, и параллельно обратились в правоохранительные органы, чтобы они помогли нам с этим разобраться», — говорил в августе Мединский.

Сейчас строительством малой сцены МДТ занимается «Трансепт групп», 75% которой принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу. Эта компания согласилась выполнять строительные работы за 2,08 млрд руб.

Согласно базе данных СПАРК, в августе прошлого года в отношении компании ТДМ была введена процедура банкротства. Директором компании ТДМ является бывший руководитель Молодежного театра на Фонтанке Владимир Халиф. Данные реестра акционеров компании закрыты.

Ранее директор Александринского театра Григорий Попов рассказывал журналистам «Фонтанки», что помогает своим коллегам Струеву и Халифу в деятельности АО «ТДМ». Он также говорил, что является «двигателем стратегического развития компании».