Театральное дело: кто стоит за хищениями при строительстве театра Додина

«Скверну выкорчевывать»
21 февраля разразился очередной скандал, связанный с хищением госсредств, выделенных на культуру. У подрядчиков строительства новой сцены для одного из ведущих театров Санкт-Петербурга — Академического малого драматического театра (Театр Европы, МДТ) — прошли обыски, несколько человек задержаны. Но пока среди фигурантов дела нет чиновников и сотрудников театра.
Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области утром 21 февраля сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с хищением не менее 45 млн руб., выделенных на проектирование новой сцены МДТ, по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ФСБ «в интересах следствия» не назвали имена задержанных, отметив, что хищение было совершено группой лиц.
Первоначальный генпроектировщик строительства новой сцены МДТ — компания ТДМ похитила часть выплаченного Минкультуры аванса, сказала журналистам руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Наталья Волынская. Глава министерства Владимир Мединский заявил, «что два года борьбы с подрядчиками увенчались успехом», и назвал свое ведомство инициатором расследования. «Мы и дальше будем эту скверну выкорчевывать», — пообещал министр культуры. По его словам, сотрудники театра в уголовном деле не задействованы, все претензии выдвинуты к подрядчику.
45 млн руб. были похищены лицами, действовавшими «от имени привлеченных к реализации [проектирования сцены] ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «М-Проект», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию. По словам собеседника агентства, отсутствие документации, разработка которой была оплачена в рамках контракта, ведет к приостановке строительно-монтажных работ на новой сцене.
«Загадочный собственник»
В 2016 году издание «Фонтанка» сообщало, что новую сцену театра строит «загадочный собственник» компании «Стройсоюз СВ» Максим Корнеев. По информации базы данных СПАРК, Корнеев — совладелец компании ООО «М-проект», которая с сентября 2015 года по март 2017-го являлась стопроцентным владельцем ООО «Стройсоюз СВ».
Источники «Интерфакса» и «РИА Новости» сообщили 21 февраля, что на похищенные деньги были куплены автомобили Maybach и Mercedes-Benz S500. Из них же оплачивался лизинг автомобилей Porsche и Lexus. «По предварительной информации, Максим Корнеев мог потратить театральные деньги на покупку элитного авто, самолета и яхты», — пишет петербургское издание 78.ru.
На YouTube 21 февраля было опубликовано видео, на котором сотрудники ФСБ проводят обыск в двухэтажном коттедже Максима Корнеева. На видео сотрудник ФСБ говорит, что обыск проходит 21 февраля. То, что хозяин коттеджа — Максим Корнеев и именно он расписывается в постановлении об обыске, подтвердил источник РБК в МВД. В гараже на территории участка, где расположено еще несколько построек, находился автомобиль Porsche Panamera.
Театральный подряд
Компания «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) выступала первоначальным подрядчиком работ по проектированию строительства малой сцены МДТ общим объемом 2,5 млрд руб. Однако затем контракт с ней был расторгнут — как утверждали в Минкультуры, из-за срыва графика работ. Ведомство также обратилось в суд, чтобы взыскать с ТДМ перечисленные ей средства. Судебное разбирательство по этому иску еще не завершено.
Впервые о претензиях правоохранительных органов к строителям новой сцены МДТ стало известно в августе 2017 года. Тогда обыски прошли в офисе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Владимир Мединский объяснил их и выемку документов проверкой строительства контрольно-ревизионным управлением Минкультуры, после которой ведомство приняло решение сменить подрядчика и расторгнуть контракт. «Мы обратились в суд, чтобы взыскать с этого подрядчика часть неотработанного аванса, и параллельно обратились в правоохранительные органы, чтобы они помогли нам с этим разобраться», — говорил в августе Мединский.
Сейчас строительством малой сцены МДТ занимается «Трансепт групп», 75% которой принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу. Эта компания согласилась выполнять строительные работы за 2,08 млрд руб.
Согласно базе данных СПАРК, в августе прошлого года в отношении компании ТДМ была введена процедура банкротства. Директором компании ТДМ является бывший руководитель Молодежного театра на Фонтанке Владимир Халиф. Данные реестра акционеров компании закрыты.
Ранее директор Александринского театра Григорий Попов рассказывал журналистам «Фонтанки», что помогает своим коллегам Струеву и Халифу в деятельности АО «ТДМ». Он также говорил, что является «двигателем стратегического развития компании».
Скандалы c хищениями в российских театрах
Малый и Большой театры в Москве
В 2006 году следственные органы предъявили обвинение в мошенничестве директору ООО «ПО «Теплотехник», участвовавшему в реконструкции Государственного академического Малого театра в Москве. По версии следствия, компания выполняла работы по перекладке участка теплотрассы и установке подземных колодцев-камер. Подрядчик, не выполнивший работу в полном объеме, тем не менее получил все деньги по контракту. Обвиняемым по делу проходил управляющий епископ Союза церквей евангельских христиан России Александр Семченко. С него взяли подписку о невыезде и расследовали дело в течение следующих семи лет.
В 2013 году МВД рассказало о хищении 90 млн руб., выделенных на ремонт Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Еще в 2005 году ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и все то же ООО «ПО «Теплотехник» заключили контракт на работы по капитальному ремонту объектов электроснабжения театра. По версии следствия, несмотря на недоделанный ремонт и нарушения технического регламента, акт приемки работ подписали и перечислили подрядчику 90 млн руб.
Уголовные дела против Семченко объединили, а его поместили под домашний арест. Спустя год расследование дела о хищениях при работах в Малом театре было прекращено, и епископ вышел из-под ареста под подписку о невыезде.
«Гоголь-центр»
В мае 2017 года в московском театре «Гоголь-центр», а также дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. После обыска были задержаны бывшие гендиректор и главный бухгалтер проекта «Седьмая студия» Юрий Итин и Нина Масляева. Впоследствии были задержаны сам Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывшая глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум.
По версии следствия, созданная Серебренниковым преступная группа похитила бюджетные средства, предназначенные для развития в 2011–2014 годах культурного проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия». Масляева дала признательные показания, а сумма ущерба, изначально оцененная в 68 млн руб., выросла до 133 млн. Расследование дела продолжается. Обвинения вызвали широкий резонанс, а в защиту Серебренникова и других обвиняемых выступили многие общественные и культурные деятели в России и за границей.
Театр кукол имени Образцова
В сентябре 2010 года с обысками пришли в московский Театр кукол имени Сергея Образцова. Вскоре по подозрению в хищении не менее 11,8 млн руб. был задержан экс-руководитель театра Андрей Лучин. Обвинения в мошенничестве были также предъявлены его жене, которая занимала в театре должность старшего экономиста.
По данным следствия, супруги в 2008 году при подготовке конкурсов на право заключения с театром госконтрактов зарегистрировали подконтрольные предприятия, которые выигрывали конкурсы. В итоге театр подписал с подставными компаниями девять контрактов на сумму более 18,5 млн руб. Александр Авдеев, занимавший пост министра культуры на момент задержания Лучина, заявлял, что директор театра мог стать жертвой несовершенства законов.
В 2012 году Симоновский районный суд Москвы приговорил Лучина к пяти годам лишения свободы условно, его жена получила четыре года условно.
Мариинский театр
В 2012 году Счетная палата выявила нарушения на сумму более 290 млн руб. при строительстве второй сцены Мариинского театра в Петербурге. Проверка показала, что средства на строительство использовались неэффективно. Тем не менее по результатам проверки не было выдвинуто каких-либо обвинений. Стоимость проекта второй сцены Мариинки выросла за время строительства более чем вдвое, до 22 млрд руб.
МХТ имени Чехова
В январе 2009 года было заведено уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество в МХТ имени Чехова. Начальник Монтажно-строительного управления Татьяна Шишкова заявила, что руководство театра предложило ей участвовать в афере с деньгами, выделенными на реконструкцию здания в Камергерском переулке. По версии следствия, в этой афере собирались участвовать первый заместитель худрука театра Игорь Попов, замдиректора Олег Козыренко и председатель конкурсной комиссии Евгений Якимов.
Генпрокуратура дважды отказывалась утверждать обвинительное заключение, а в конце 2010 года стало известно о прекращении расследования по ходатайству худрука театра Олега Табакова и большей части творческой труппы в связи с примирением сторон. Также сообщалось, что подозреваемые признали свою вину и раскаялись.
Драматический театр в Пскове
В громком «деле реставраторов», фигурантом которого стал замминистра культуры Григорий Пирумов, был эпизод, связанный с хищением средств, выделенных на ремонт Драматического театра в Пскове. По версии следствия, Пирумов в 2012 году создал преступную группу из сотрудников Минкультуры и частных предприятий, которые заключали контракты на реставрационные работы по завышенным ценам и присваивали излишки. Всего участников группы обвинили в хищении 164 млн руб.
В начале 2017 года Пирумов признал свою вину, и вскоре обвиняемые выплатили сумму ущерба. В результате дела некоторых были выделены в отдельное производство, и фигурантам были назначены условные сроки.
Самого Пирумова в начале октября 2017 года приговорили к полутора годам колонии и сразу освободили в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. Остальные фигуранты дела также получили сроки, позволившие освободить их в зале суда.
Театр Джигарханяна в Москве
В 2017 году в семье актера и режиссера Армена Джигарханяна разразился скандал. На фоне семейных разногласий в бухгалтерии Московского драматического театра под руководством Джигарханяна прошли обыски. По словам источников, проверки выявили хищения в театре, которым ранее руководила жена артиста Виталина Цымбалюк. Сообщалось, что под подозрением оказался бухгалтер театра.
Центр драматургии и режиссуры в Москве
В мае 2016 года стало известно об уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего директора московского театра «Центр драматургии и режиссуры Дмитрия Палагуты». По версии следствия, глава театра фиктивно устроил на работу бухгалтера, которая там не появлялась и не выполняла должностных обязанностей, а зарплату получал сам Палагута. Ущерб оценивался примерно в 1 млн руб.