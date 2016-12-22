Задержанный в Лондоне самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву

Рейс SU2583 российской компании «Аэрофлот», задержанный ранее в Лондоне из-за обысков в аэропорте Хитроу, вылетел в Москву. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar, отслеживающего маршруты.

Информация о вылете рейса также указана на сайте «Аэрофлота». «Фактическое время прибытия — 01:26 по мск», — говорится в онлайн-табло.

Ранее источник РБК в «Аэрофлоте» и информированный источник «Интерфакса» сообщили об обыске, проведенном британской полицией на борту прилетевшего из Москвы самолета без объяснения причин.

Как пояснили позднее представители «Аэрофлота», британская сторона так и не объяснила компании «ни целей, ни причины досмотра». «В момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет. Остался лишь командир воздушного суда, который был изолирован в кабине пилотов», — говорилось в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК.

Полиция Лондона опровергла проведение обысков в российском самолете. «Сообщаем, что городская полиция не проводит обыск воздушного судна, прибывшего из Москвы в Хитроу», — заявили в Скотленд-Ярде.