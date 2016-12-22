Скотланд-Ярд опроверг обыск в российском самолете

Скотланд-Ярд заявил, что не проводил обыск на борту российского самолета в Хитроу. Заявление опубликовано в Twitter лондонской полиции.

«Мы знаем историю из социальных сетей. Сообщаем, что городская полиция не проводит обыск воздушного судна, прибывшего из Москвы в Хитроу», — говорится в сообщении.

Ранее источник РБК в авиакомпании «Аэрофлот» и информированный собеседник «Интерфакса» сообщили, что британская полиция без объяснения причин устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета компании. Всех членов экипажа при этом заставили покинуть борт. В пресс-службе аэропорта не подтвердили и не опровергли этот факт, так как обысками занимается полиция, а не аэропортовые службы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очередной провокацией британских властей.

События разворачиваются на фоне обвинений в адрес России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, получившего убежище в Великобритании.