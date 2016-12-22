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Полиция Британии устроила досмотр прибывшего в Лондон самолета из Москвы
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Полиция Британии устроила досмотр прибывшего в Лондон самолета из Москвы
Политика, 20:30
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Полиция Британии устроила досмотр прибывшего в Лондон самолета из Москвы
Речь идет о рейсе «Аэрофлота». Полиция не объяснила причины досмотра и заставила всех членов экипажа покинуть лайнер, сообщает источник РБК в авиакомпании
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Британская полиция без объяснения причин начала досмотр самолета, прибывшего из Москвы в аэропорт Лондона Хитроу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой информированный источник. Речь идет о рейсе авиакомпании «Аэрофлот». Информацию подтвердил РБК источник в авиакомпании.

«Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна. Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти будет проведен дополнительный осмотр самолета силами экипажа и представительства. Так как в момент осмотра британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолет», — сообщил РБК источник в «Аэрофлоте».

По информации источника «Интерфакса», британские полицейские поднялись на борт сразу после того, как воздушное судно покинули пассажиры. «Неожиданно на борт поднялись полицейские и настойчиво потребовали от экипажа покинуть самолет, для того чтобы в отсутствие экипажа провести там досмотр», — сказал источник. Собеседник добавил, что причины досмотра полицейские не объясняют, а также настаивают на досмотре всего экипажа.

«Мы не можем прокомментировать, так как обысками занимается полиция, обратитесь к ним», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Хитроу. Там не подтвердили и не опровергли информацию о проведении досмотра в лайнере, прилетевшем в Хитроу.

Ситуацию с досмотром лайнера уже прокомментировали в МИД России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это очередная провокация британских властей, передает ТАСС. Она добавила, что ситуацией занимается российское посольство.

Информацию о досмотре позднее подтвердила пресс-служба «Аэрофлота», выразив недоумение произошедшим.  

События разворачиваются на фоне обострения отношений между Великобританией и Россией вокруг истории с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон обвиняет в причастности к этому отравлению Москву, утверждая, что Скрипаль был отравлен веществом «Новичок». Власти России все обвинения отрицают.

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Вслед за озвученными обвинениями власти Британии выслали из страны 23 российских дипломата и объявили о приостановке правительственных контактов на высшем уровне. Москва в ответ также выслала 23 британских дипломата и потребовала закрытия Британского совета в России. На этой неделе США и 28 других стран в знак солидарности с Великобританией также выслали из своих стран российских дипломатов. Москва вновь ответила зеркально.

Авторы: Мария Бондаренко, Василий Маринин, Валерий Романов.
Теги: Великобритания , Самолет , досмотр
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