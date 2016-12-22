«Аэрофлот» прокомментировал обыск самолета в Лондоне

Авиакомпания «Аэрофлот» выразила недоумение в связи с обыском самолета британской полицией в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом говорится в сообщении перевозчика, поступившем в РБК.

«Аэрофлот» выражает недоумение, что не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра», — говорится в сообщении.

«В момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет. Остался лишь командир воздушного суда, который был изолирован в кабине пилотов. Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров», — добавили в компании.

«Если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, «Аэрофлот» готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей», — подчеркнули представители перевозчика.

Уточняется, что ​по состоянию 21:00 мск компания получила информацию, что досмотр воздушного судна завершен. Обратный вылет в Москву запланирован на 21:30 мск. Изначально он должен был состояться в 17:15 по лондонскому времени (20:15 мск), но «по необъяснимым причинам со стороны авиавластей Великобритании этого не произошло».

Министерство транспорта России находится в тесном контакте с МИД и пытается выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщает «РИА Новости».

Ранее лондонская полиция опровергла обыск в российском самолете, заявив, что узнала об этой истории из социальных медиа.

Ранее 30 марта источник РБК в «Аэрофлоте» и информированный источник «Интерфакса» сообщили об обыске, проведенном британской полицией на борту прилетевшего из Москвы самолета без объяснения причин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очередной провокацией британских властей.​