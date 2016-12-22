Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал высылку 13 украинских дипломатов из России. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«Симметричный ответ России с высылкой наших дипломатов — это вздор. Мы не пытались отравить кого-либо в Солсбери. Россия сделала это и получила ответ всего цивилизованного мира», — написал Климкин.

«У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше», — добавил он.

Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, и его дочь Юлия, были отравлены 4 марта неизвестным веществом в городе Солсбери. ​По версии Великобритании, причиной отравления Скрипалей стало разработанное в России нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 26 марта. Президент страны Петр Порошенко заявил о «солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками». По его словам, дипломатические отношения Москвы и Киева, «как известно, де-факто заморожены». 28 марта сотрудники российского посольства на Украине покинули страну.

Российских дипломатов выслали еще более 20 стран (США, Канада, 16 стран — членов Евросоюза, Албания, Норвегия, Ирландия, Черногория, Молдавия). В общей сложности будут высланы более 100 сотрудников дипмиссий.

После этого российский МИД вызвал послов стран, которые предприняли недружественные действия в отношении России по «делу Скрипаля». Министерство вручило им ноты протеста и объявило об ответных мерах.

В частности, ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.