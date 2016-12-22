МИД ответил Украине на высылку дипломатов

Украину в конце марта покинули 13 российских дипломатов. Посол этой страны был в пятницу вызван в российское Министерство иностранных дел, где ему объявили о зеркальных мерах

Сергей Лавров (Фото: Darko Vojinovic / AP)

В российское Министерство иностранных дел в пятницу, 30 марта, были вызваны послы 23 стран, в том числе и Украины, которые ранее объявили о высылке российских дипломатов. Послам разъяснили, что Москва объявит персонами нон грата «соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран», говорится в размещенном на сайте МИДа сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 26 марта, что страну должны покинуть 13 сотрудников российской дипмиссии. Таким образом, Москва зеркально высылает 13 человек.

Порошенко объяснил свое решение «солидарностью с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками», которые выслали российских дипломатов после публичных заявлений Лондона о причастности Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Великобритании. Россия с этим не согласна, а доводы Великобритании официальный представитель МИДа Мария Захарова охарактеризовала как «фейк мирового уровня».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение Москвы о высылке украинских дипломатов «нонсенсом». «Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше», — написал он в Twitter.

В МИД 30 марта также были вызваны послы Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

«С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств», — говорится в сообщении МИДа.

Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные нервно-паралитическим веществом «Новичок», остаются под присмотром британских врачей. Состояние дочери экс-сотрудника ГРУ постепенно улучшается. Накануне Би-би-си сообщило о том, что она пришла в сознание и может говорить. По данным Sky News, она также может самостоятельно принимать пищу. Ее отец остается в стабильном критическом состоянии.