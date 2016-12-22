Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Бизнес-решения
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,72 57,07 EUR Нал. 71,15 70,37 USD Бирж. 57,26 +0,00 EUR Бирж. 70,53 +0,05 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6699,70 -700,40 MOEX 2275,05 +0,02% RTS 1251,79 +0,39% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
МИД ответил Украине на высылку дипломатов
Лента новостей
Родственница из России решила навестить пришедшую в себя Юлию Скрипаль 18:42, Общество WSJ узнала о планах NYSE купить последнюю региональную фондовую биржу США 18:38, Бизнес «Дина» выставила на матч чемпионата России всего трех игроков 18:36, Спорт Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России 18:33, Политика «Свернуть за угол»: Нью-Йорк глазами Леона Левинстайна 18:28, Стиль Умерла народная артистка России Наталья Попович 18:14, Общество Росгвардия рассказала о судьбе охранявших «Зимнюю вишню» ЧОПов 18:14, Общество Apple позволила пользователям отключать функцию замедления iPhone 18:11, Технологии и медиа Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 18:08, РБК и Билайн В России введут налог на криптовалюты: что может поменяться 18:07, Крипто МИД ответил Украине на высылку дипломатов 18:05, Политика Максим Соколов после пожара в Кемерово поручил проверить транспорт 18:04, Общество Клиринг вне политики: почему российским евробондам не грозят санкции 18:04, Мнение Аренда дачи: 5 выгодных вариантов в Подмосковье 17:57, Недвижимость В Подольске умер выпивший жидкость из найденной на улице бутылки ребенок 17:55, Общество До $35 млн: в каких московских домах продаются самые дорогие пентхаусы 17:55, Недвижимость Посол России пожаловался на отказы чиновников США «посидеть, поговорить» 17:55, Политика Дворкович исключил резкий рост цен на бензин 17:51, Экономика МИД узнал о «лихорадочных попытках» США вступить в контакт с дипломатами 17:46, Политика WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве 17:45, Политика Итальянская Eni заморозила проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря 17:42, Бизнес Актера Олега Анофриева похоронили в Подмосковье 17:29, Общество Главред Gay.ru прокомментировал внесение сайта в реестр запрещенных 17:26, Общество Минобороны оценило число намеренных пройти службу «ограниченно годных» 17:14, Общество Что изменится в российском законодательстве в апреле 17:12, Общество Лукашенко призвал белорусских экспортеров «искать счастье» не в России 17:09, Экономика МЧС предложило повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной 17:00, Общество Семь стран подали заявки на проведение Олимпиады 2026 года 16:55, Спорт
МИД ответил Украине на высылку дипломатов
Отравление Скрипаля в Британии, 18:05
0
МИД ответил Украине на высылку дипломатов
Украину в конце марта покинули 13 российских дипломатов. Посол этой страны был в пятницу вызван в российское Министерство иностранных дел, где ему объявили о зеркальных мерах
Сергей Лавров (Фото: Darko Vojinovic / AP)

В российское Министерство иностранных дел в пятницу, 30 марта, были вызваны послы 23 стран, в том числе и Украины, которые ранее объявили о высылке российских дипломатов. Послам разъяснили, что Москва объявит персонами нон грата «соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран», говорится в размещенном на сайте МИДа сообщении. 

Президент Украины Петр Порошенко заявил 26 марта, что страну должны покинуть 13 сотрудников российской дипмиссии. Таким образом, Москва зеркально высылает 13 человек.

Порошенко объяснил свое решение «солидарностью с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками», которые выслали российских дипломатов после публичных заявлений Лондона о причастности Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Великобритании. Россия с этим не согласна, а доводы Великобритании официальный представитель МИДа Мария Захарова охарактеризовала как «фейк мирового уровня».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение Москвы о высылке украинских дипломатов «нонсенсом». «Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше», — написал он в Twitter.

В МИД 30 марта также были вызваны послы Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

Лондон назвал «прискорбной» реакцию России на высылку дипломатов
Политика

«С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств», — говорится в сообщении МИДа.

Сергей и Юлия Скрипаль, отравленные нервно-паралитическим веществом «Новичок», остаются под присмотром британских врачей. Состояние дочери экс-сотрудника ГРУ постепенно улучшается. Накануне Би-би-си сообщило о том, что она пришла в сознание и может говорить. По данным Sky News, она также может самостоятельно принимать пищу. Ее отец остается в стабильном критическом состоянии.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Украина , высылка дипломатов
Главное
Итальянская Eni заморозила проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря Бизнес
Материалы по теме
Лондон назвал «прискорбной» реакцию России на высылку дипломатов Политика
Болгария решила не высылать российских дипломатов Политика
Как дипломаты США покидают Генконсульство в Санкт-Петербурге. Фотогалерея Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.