Высланные российские дипломаты покинули Украину

Сотрудники российского посольства на Украине покинули страну по требованию Киева. Об этом сообщили в дипмиссии

Посольство Российской Федерации на Украине (Фото: РИА Новости)

Сотрудники российского посольства на Украине, объявленные персонами нон грата, покинули страну. Об этом со ссылкой на представителя дипмиссии сообщает ТАСС.

Собеседник журналистов добавил, что дипломаты покинули Украину разными путями: «кто поездом, кто самолетом».

26 марта Украина объявила о высылке из страны 13 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Президент страны Петр Порошенко заявил, что решение принято «в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками». Он добавил, что дипотношения Москвы и Киева, «как известно, де-факто заморожены».

Российских дипломатов выслали еще более 20 стран (США, Канада, 16 государств — членов ЕС, Албания, Норвегия, Ирландия, Черногория, Молдавия). Решение коснулось в общей сложности более сотни сотрудников дипмиссий.

Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, был госпитализирован 4 марта в связи с отравлением неизвестным веществом. Вместе с ним в больницу попала его дочь Юлия.

​14 марта глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что причиной отравления Скрипалей стало разработанное в России нервно-паралитическое вещество «Новичок», и обвинила в случившемся Россию. В этот же день Соединенное Королевство объявило о высылке 23 российских дипломатов. Россия ответила зеркальными мерами.