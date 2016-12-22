Мальта отозвала для консультаций посла в России из-за «дела Скрипаля»

Мальта решила отозвать для консультаций посла в России в связи с «делом Скрипаля». Об этом говорится в сообщении правительства в Twitter.

«В контексте нападения в Солсбери правительство Мальты отзывает посла в России из Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты выражает полную солидарность с правительством Великобритании на фоне этого серьезного вызова нашей общей безопасности», — указано в сообщении.

Ранее 28 марта Словакия решила отозвать для консультаций своего посла в России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии. Люксембург также отозвал посла из России для консультаций. Правительство Черногории приняло решение о высылке одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля».

26 марта США, Канада, Украина, некоторые страны ЕС объявили о высылке более 100 сотрудников российской дипмиссии в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». До этого 23 российских дипломатов выслали из Лондона. ​В ответ Москва выслала такое же количество британских дипломатов.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери в начале марта. Лондон видит причастность Москвы к их отравлению, российские власти обвинения отрицают.