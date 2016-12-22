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Черногория решила выслать российского дипломата из-за «дела Скрипаля»
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Черногория решила выслать российского дипломата из-за «дела Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 13:45
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Черногория решила выслать российского дипломата из-за «дела Скрипаля»

Правительство Черногории приняло решение о высылке одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля». Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Также отзывается согласие на деятельность в республике почетного консула России.

«Правительство Черногории приняло решение провозгласить одного дипломатического представителя, аккредитованного при посольстве Российской Федерации, персоной нон грата и отозвать согласие на деятельность почетного консула России в Черногории. О данных мерах извещено посольство России в Подгорице. Дипломатический представитель должен покинуть Черногорию в течение семи дней», — указано в сообщении.

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Подчеркивается, что Черногория приняла это решение в координации с союзниками в ЕС и НАТО.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были найдены отравленными 4 марта на улице в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению причастна Москва. Власти России все обвинения отрицают. Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила «зеркально».

Позднее США, Канада, некоторые страны ЕС, Украина приняли решение о высылке более 100 российских дипломатов.

Теги: Черногория , Сергей Скрипаль , высылка дипломатов
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