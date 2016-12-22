Люксембург отозвал посла из Москвы для консультаций из-за «дела Скрипаля»

Люксембург отозвал посла из России для консультаций в связи с «делом Скрипаля», говорится в сообщении на сайте МИД страны.

«Министр иностранных дел Жан Ассальборн принял решение отозвать для консультаций посла Люксембурга из Москвы», — говорится в сообщении​.

В заявлении подчеркивается, что правительство Люксембурга «глубоко солидарно с Соединенным Королевством» в ситуации, которая угрожает «общей безопасности», и «осуждает атаку, к которой, с большой долей вероятности, согласно анализу Соединенного Королевства, причастна Российская Федерация, за неимением другого подходящего объяснения».

Более 20 государств 26 марта выслали более 100 сотрудников российского МИДа в знак солидарности с Великобританией в ее позиции по «делу Скрипаля». До этого 23 российских дипломата выслали из Британии. ​В ответ Москва выслала равное количество представителей диппредставительства Соединенного Королевства и прекратила деятельность Британского совета в России.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был найден отравленным нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери вместе с его дочерью Юлией в начале марта. Великобритания считает, что использованное вещество было разработано в СССР, а к отравлению причастна Россия. Москва свою причастность отрицает.