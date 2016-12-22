Британия поблагодарила МИД России за «пиар» документа о «деле Скрипаля»

Британское посольство поблагодарило МИД России за огласку своей презентации для послов иностранных государств. Документ не содержит секретных сведений и повторяет выступления правительства Великобритании, уверяют в дипмиссии

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посольство Великобритании в России прокомментировало сообщения о публикации презентации для послов зарубежных стран в Москве по «делу Скрипаля». По мнению представителей дипмиссии, распространяя информацию о документе, российский МИД популяризует приведенные там данные о действиях российских властей.

«Мы благодарны МИД России за придание большей огласки этому документу. Он, конечно, не является секретным документом, но представляет собой полезное описание системного безответственного поведения российских государственных структур в течение последних нескольких лет, включая инцидент в Солсбери», — гласит заявление посольства, поступившее в распоряжение РБК.

Накануне издание «Коммерсантъ» опубликовало шестистраничный документ, который использовался как визуальное сопровождение к выступлению британского посла Лори Бристоу перед главами миссий иностранных государств в России 22 марта. В документе представлена хронология событий по «делу Скрипаля», примеры «пагубной активности России» в прошлом и основные выводы, к которым пришло британское руководство.

По данным «Коммерсанта», презентация отличалась от официальных заявлений Лондона тем, что публично Великобритания называет Москву виновной по «делу Скрипаля» с «высокой вероятностью» (highly likely), в документе же речь идет о «несомненной» (without doubt) вине России. Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил изданию, что представленные британской миссией данные являются «весьма убедительными».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию документа в своем Facebook: «На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке». По ее мнению, на основании этих «секретных материалов» западные страны начали массовую высылку российских дипломатов.

Британская сторона настаивает на том, что представленная на брифинге посла Бристоу информация не была секретной и повторяла ранее высказанные членами правительства заявления. Стенограмма выступления дипломата была опубликована на сайте МИД Великобритании сразу после брифинга. Фотография презентации с различимой на слайде фразой о «несомненной вине России» также появилась в Twitter посольства 22 марта. Однако в тексте выступления Бристоу на языке оригинала в отношении ответственности России по-прежнему используется термин «весьма вероятно».

​С 26 марта США, большинство членов ЕС и некоторые другие страны, а также НАТО начали процедуру высылки российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном из-за «дела Скрипаля». Всего за последние три дня 27 стран объявили о высылке 120 российских дипломатов.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городке Солсбери 4 марта. По мнению Лондона, речь идет о попытке покушения со стороны российских властей с применением химического оружия. Москва все обвинения отрицает, настаивая на завершении экспертного расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).