Небензя пообещал мобилизоваться после высылки дипломатов России из США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал высылку российских дипломатов из США ударом по представительству в организации, но предположил, что его работники «мобилизуются».Его слова передает ТАСС.



«Конечно, это удар по нашему представительству. Но, думаю, что мы мобилизуемся», — сказал Небензя.

По словам постоянного представителя России при ООН, США, высылая российских дипломатов, «злоупотребляет своими правами и обязательствами государства пребывания». Он отметил, что злоупотреблением можно назвать и другие «недружественные шаги американской стороны». Небензя привел в пример закрытие доступа к российской дипломатической собственности и «невыдача виз для сотрудников миссии». Небензя напомнил, что статус персонала постоянных представительств государств при ООН регулирует Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года и соглашением между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года.

В понедельник, 26 марта, США приняло решение выслать из страны 60 дипломатических представителей России, а именно 48 дипломатов из дипучреждений на территории страны и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Такое решение было принято из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, в Вашингтоне приняли решение закрыть генеральное консульство России в Сиэтле.



Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американская сторона хочет продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности и другим, которые вызывают раздражения между Москвой и Вашингтоном. «Двери с нашей стороны открыты, мы хотим продолжить разговор в области безопасности, по раздражителям между двумя странами, по Северной Корее, надеемся также по Украине», — сказал он.



О решении выдворить российских дипломатических представителей сообщили более 20 стран, в том числе члены Европейского союза, Украина, Канада и Австралия. Ранее Великобритания, которая объявила о причастности России к отравлению Скрипаля, выдворила из страны 23 сотрудника российской дипломатической миссии.



В Кремле заявили, что ответят на высылки российских представителей зеркальными мерами. В МИД России отметили, что ответы готовятся для всех стран, кто принял такое решение.