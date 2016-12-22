Захарова анонсировала ответ всем выславшим российских дипломатов странам

Россия даст ответ каждой стране, которая 26 марта объявила о выдворении российских дипломатов. Кроме того, в Москве примут меры в связи с закрытием генконсульства в американском Сиэтле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Страны ЕС, США, Канада и Украина заявили о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Данное решение было принято в связи с «делом Скрипаля» — отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Лондон считает, что Россия виновата в отравлении.

Из Великобритании ранее были высланы 23 российских дипломата, из Москвы выдворили такое же количество британских дипломатов. По мнению Захаровой, за отравлением россиян стоят Лондон и Вашингтон.

«На саммите Евросоюза Великобритания не предоставила странам никакой фактической информации относительно того, что произошло на ее территории. Были исключительно политические заявления, лозунги и требования солидаризироваться с этой позицией», — считает Захарова.

После высылки дипломатов МИД России пообещал отреагировать на действия зарубежных стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальный ответ будет зеркальным.