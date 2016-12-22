Глава Apple посоветовал Трампу стать более открытым в сфере торговли

Глава корпорации Apple Тим Кук считает, что президенту США Дональду Трампу нужна открытость в сфере торговли. Об этом он заявил на экономическом форуме в Пекине, передает Wall Street Journal.

Куку задали вопрос, какой совет он дал бы Трампу. Он ответил, что страны, которые придерживаются принципа открытости, достигают исключительных результатов. Страны с другим подходом, по его словам, этим похвастаться не могут.

22 марта Трамп подписал меморандум о введении на китайскую продукцию дополнительных пошлин. По словам американского лидера, этот шаг был направлен на сокращение торгового дефицита между странами. В Китае назвали эту меру «типичным односторонним протекционистским шагом» и предостерегли Соединенные Штаты от развязывания торговой войны.

В качестве ответной меры в КНР заявили о намерении пересмотреть торговую политику. В частности, китайское Министерство коммерции опубликовало список из 128 американских товаров, на импорт которых могут быть введены пошлины. В перечень вошли пищевые продукты — свежие и сушеные фрукты, несколько видов орехов, вино и свинина, а также стальные трубы и алюминиевый лом. Окончательное решение по изменению тарифов будет принято после 31 марта.