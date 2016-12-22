Вкладчики подготовили 25 тыс. подписей к Путину против действий ЦБ и АСВ

Союз вкладчиков России подготовил обращение на имя Владимира Путина от вкладчиков банков, не согласных с действиями Центробанка и Агентства по страхованию вкладов и требующих отменить отзыв лицензий у частных банков. Под обращением подписались 25 тыс. человек. Об этом РБК заявил представитель Союза вкладчиков Иннокентий Мельников.

Обращение уже направляли в администрацию президента в феврале, тогда было зарегистрировано около 20 тыс. подписей, однако к тому моменту не все письма из регионов успели дойти почтой и часть уже поданных подписей оказалась отбракованной, как выяснилось позже, пояснил Мельников. «В приемной президента нам позднее сообщили, что подписи, которые ранее подавались, были отбракованы», — сказал он.

По словам представителя Союза вкладчиков, часть подписей пришлось перерегистрировать заново, а новые были получены на прошлой неделе. «На текущий момент сформировано финальное обращение с 25 тыс. подписей», — отметил он.

Сбор подписей начался 5 февраля. В организации отмечали, что недовольство вызвало, в частности, то, что Агентство по страхованию вкладов «массово подает в суд на граждан, снявших свои деньги со счета незадолго до краха банка». Подписавшиеся под обращением просят президента разобраться в ситуации.

АСВ в судебном порядке взыскивает деньги с физических и юридических лиц, которые совершили операции в месяц, предшествующий отзыву лицензии у банка. В АСВ подчеркнули, что такие меры применяются только к тем клиентам банков, чьи сделки выходят «за пределы обычной хозяйственной деятельности».

Адвокат Алексей Костоваров говорил в комментарии «Коммерсанту», что суды часто не принимают во внимание, что «вкладчик зачастую не знал и не мог знать о плохом финансовом состоянии банка».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду и соцполитике, заявил, что АСВ выполняет «странную роль государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций — обеспечения сохранности их вкладов». Такие действия ведут к росту социальной напряженности, подчеркнул он.