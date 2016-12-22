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Слуцкий оценил послание президента Федеральному собранию
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Слуцкий оценил послание президента Федеральному собранию
Политика, 01 мар, 15:31
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Слуцкий оценил послание президента Федеральному собранию

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что послание президента Федеральному собранию продемонстрировало, что политика Запада по сдерживанию России мобилизует страну. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Политика сдерживания России приводит к противоположным результатам, и Запад должен осознать объективную реальность и прекратить вести борьбу за собственную гегемонию весьма опасными методами», — пояснил парламентарий.

​По словам Слуцкого, в своем выступлении Путин продемонстрировал оборонную силу России. «Это действительно достойный ответ тем, кто пытается вновь развязать гонку вооружений и нарушить баланс в мире», — подчеркнул он.

Путин призвал «не раскачивать лодку» по имени планета Земля
Политика

Депутат заметил, что не Россия раскачивает «общую лодку под названием планета Земля».«Мы рассчитываем, что, наконец, возобладает здравый смысл, а вопросы построения многополярного мира, развития партнерских отношений вновь станут главными в международной повестке дня», — заключил Слуцкий.

В ходе послания к Федеральному собранию Путин продемонстрировал новейшее российское вооружение. В частности, он показал кадры смоделированного удара подводного беспилотника, который может нести ядерный заряд, а также видео запуска стратегической ракеты «Сармат» и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой.

Также президент призвал «не раскачивать лодку» по имени планета Земля. «Тем, кто пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции, (…) скажу: все то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось, сдержать Россию не удалось», — заметил он.

Теги: Леонид Слуцкий , Госдума РФ , послание к Федеральному собранию , Владимир Путин , вооружение ...
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