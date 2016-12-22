Глава ФКР объяснил концентрацию мельдония в пробе Крушельницкого

Для того, чтобы содержание мельдония в организме российского керлингиста Александра Крушельницкого достигло уровня в 8069 нг/мл, достаточно было приема одной таблетки, заявил газете «Спорт-экспресс» глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

«Не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану — и готово», — сказал Свищев.

Глава ФКР обратил особое внимание на резкое изменение концентрации мельдония в двух разных взятых у Крушельницкого пробах.

«В первый день в пробе 8069 нг/мл, а в другой 5721 нг/мл — это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение. И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза. Этим и обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно», — заявил Свищев.

В понедельник, 26 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал данные о концентрации мельдония в пробах Крушельницкого, где говорится, что концентрация мельдония в допинг-пробе А спортсмена составила 8069 нг/мл, а в пробе Б — 5721 нг/мл.

Сам Крушельницкий 20 февраля заявил о невиновности, подчеркнув, что во время соревнований мельдоний мог принимать только «напрочь лишенный здравого смысла человек».