Путин внес в Госдуму законопроект о целях и задачах РАН

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который уточняет основные задачи и функции Российской академии наук (РАН). Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, к целям РАН предлагается добавить прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России. Также к целям РАН предлагают отнести научно-методическое руководство научной и научно-технологической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования.
Также к задачам РАН предлагают отнести проведение финансируемых за счет бюджета фундаментальных и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, академии планируют поручить разработку программы фундаментальных научных исследований в России «на долгосрочный период» и ее представление в правительство.
Документ подготовлен по итогам встреч президента РАН Александра Сергеева с Владимиром Путиным, рассказал РБК вице-президент РАН Юрий Балега. «Президент понимает, что после реформы академии наук в 2013 году за РАН оставили лишь экспертные функции, при этом академия ничего не решает — ее мнение могут принять во внимание, а могут и нет. Сущность РАН была полностью выхолощена. Сейчас президент решил ее вернуть», — указал он.
Закон позволит РАН взаимодействовать со своими бывшими институтами, которые во время реформы были переданы Федеральному агентству научных организаций (ФАНО). За ФАНО останутся функции по распределению бюджета и другие хозяйственные вопросы, научную же политику институтов будет решать РАН, добавил Балега.
«Согласование планов, отчетов научных учреждений, не только институтов ФАНО, но и всех в стране, — этим должна заниматься РАН. Не может даже хороший чиновник-бухгалтер понять, какое исследование важно, а какое нет, какое поверхностно, а какое нет. Этим должны заниматься «самые элитные войска» [РАН]», — подчеркнул вице-президент академии.
В конце декабря почти 400 академиков РАН написали открытое письмо Путину и пожаловались на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии». В обращении отмечалось, что «стиль и методы работы ФАНО» мешают научной деятельности. Позднее академик РАН Александр Некипелов рассказал РБК, что ученые написали обращение к главе государства, чтобы «вернуть самоуправление научного сообщества». В ФАНО пообещали академикам «тщательно проанализировать и учесть» их претензии.