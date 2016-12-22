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ФАНО ответило написавшим Путину о состоянии науки академикам РАН
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ФАНО ответило написавшим Путину о состоянии науки академикам РАН
Общество, 15 фев, 06:48
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ФАНО ответило написавшим Путину о состоянии науки академикам РАН
Авторы обращения, под которым подписались почти 400 академиков РАН и ученых, спустя два месяца получили ответ от Федерального агентства научных организаций, которое в письме обвиняется в создании преград развитию науки в стране
Здание российской академии наук в Москве  (Фото: Рамиль Галеев / ТАСС)

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) направило официальный ответ на обращение российских ученых к президенту, в котором они пожаловались на катастрофическое состояние отечественной науки. Об этом авторы письма сообщили «Коммерсанту».

По словам директора Института физики высоких давлений академика Вадима Бражкина, в аппарате президента, куда изначально направили письмо, решили, что вопрос о реформировании системы научных организаций в стране — не в их компетенции, и перенаправили обращение ученых в правительство. Там, в свою очередь перевели этот вопрос в Минобрнауки. Ведомство заверило академиков, что их ​«четко выраженная гражданская позиция вызывает глубокое уважение», и пообещало «тщательно проанализировать и учесть» их претензии. Тем не менее чиновники министерства отметили и позитивные итоги реформы и передали письмо дальше: «Российская академия наук избавилась от функций, непосредственно не связанных с наукой, в первую очередь функций управления имуществом».

Авторы обращения к Путину получили от ФАНО, на которое они жаловались президенту, 12-страничный ответ, в котором агентство объясняет, что требование передать научные институты в ведение РАН невыполнимо, поскольку противоречит законодательным актам — федеральному закону, двум указам президента, двум постановлениям правительства, а также «сформированной системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

Почти 400 академиков РАН и ученых написали обращение к Путину
Общество

Академики и члены-корреспонденты РАН в своем обращении пожаловались на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии», а также заявили, что «стиль и методы работы ФАНО» мешают научной деятельности. Ученые отметили, что сложившаяся в стране система управления научными институтами навязывает «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений».

Жалобы академиков в ФАНО проблемой не признали и напомнили, что по закону бюджетные учреждения создаются для работы, в том числе в сфере науки, образования, а также в иных сферах.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: ФАНО , российская наука , Российская академия наук
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