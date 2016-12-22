Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Гид по подаркам
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,19 57,53 EUR Нал. 69,08 68,14 USD Бирж. 57,62 -0,34 EUR Бирж. 68,37 -0,50 USD ЦБ. 57,73 -0,46 EUR ЦБ. 68,54 -0,55 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 15739,38 +33,71 MOEX 2097,03 -0,38% RTS 1144,97 +0,09% Brent 66,68 -0,16% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Почти 400 академиков РАН и ученых написали обращение к Путину
Лента новостей
СМИ узнали об ограничении России для США по договору об открытом небе 04:22, Политика В США певица обвинила бывшего сотрудника штаба Трампа в домогательствах 03:14, Общество МИД счел «прямым вмешательством» заявления Госдепа о недопуске Навального 03:11, Политика Чемезов назвал подробности контракта на поставку С-400 Турции 02:10, Политика Генштаб обвинил США в подготовке террористов на своей базе в Сирии 02:09, Политика Власти трех городов США подали иск против Пентагона 02:00, Политика Тунис потребовал от ОАЭ извинений за отказ авиакомпании перевозить женщин 01:11, Общество В отеле Golden Apple в Москве начали проверку после звонка о минировании 00:18, Общество «Газпром-Медиа» стала единственным владельцем Comedy Club 00:04, Технологии и медиа ФСБ задержала главу юротдела «Роснефти» по делу Шакро Молодого 26 дек, 23:52, Политика Мелания Трамп решила спилить старейшее дерево на территории Белого дома 26 дек, 23:45, Общество С Байконура стартовал «Зенит» с первым ангольским спутником 26 дек, 23:27, Технологии и медиа Генератор идей для подарков 26 дек, 23:26, РБК и ЦУМ Молодежные сборные России и Чехии забросили девять шайб на двоих на ЧМ 26 дек, 23:24, Спорт МИД предупредил россиян о проблемах при пересечении украинской границы 26 дек, 23:04, Политика Песни от улыбки: умер композитор Владимир Шаинский 26 дек, 22:48, Общество  США расширили санкции против Северной Кореи 26 дек, 22:27, Политика Народный кандидат: почему Путин не появился на выдвижении в президенты 26 дек, 22:02, Политика Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 26 дек, 22:01, РБК и Thomson Reuters Следователи рассказали о версиях ДТП с автобусом на Славянском бульваре 26 дек, 21:40, Общество Минобразования ответило на запрос Рашкина о речи школьника в бундестаге 26 дек, 21:37, Общество В Россию запретили ввозить баранов и верблюдов из Швейцарии 26 дек, 21:26, Общество Совладельца лишенного лицензии банка «Клиентский» арестовали 26 дек, 20:59, Общество Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 26 дек, 20:58, Shell и РБК СК не обнаружил криминала в действиях начальников полковника Захарченко 26 дек, 20:49, Общество Боевики сбили самолет сирийских ВВС 26 дек, 20:41, Политика В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании торгового центра 26 дек, 20:28, Общество «МЮ» на последней минуте ушел от поражения в матче с «Бернли» 26 дек, 20:14, Спорт
Почти 400 академиков РАН и ученых написали обращение к Путину
Общество, 05:16
0
Почти 400 академиков РАН и ученых написали обращение к Путину
Группа из 397 российских ученых, академиков и членов-корреспондентов РАН пожаловались на то, что в стране из-за реформы академии «создана громоздкая и неработающая система управления наукой», которая мешает научной деятельности

Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), а также ряд ученых написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором рассказали о проблемах в академии из-за недавно проведенной реформы, пожаловались на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии», а также заявили о том, что «стиль и методы работы Федерального агентства научных организаций» мешают научной деятельности. Обращение подписали 397 человек, в том числе лингвист Андрей Зализняк, который умер 24 декабря. Текст письма опубликовала газета «Коммерсантъ».

​В обращении говорится, что сложившаяся в стране система управления научными институтами пытается навязать ученым «заведомо неприменимые правила обычных бюджетных учреждений».

«Научные работники должны «планировать» — сколько они сделают открытий, сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет. Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования ведут лишь к очковтирательству и обману. Это же касается и смехотворного расчета нормо-часов для выпуска научной продукции, что сводится к лихорадочной подгонке под необходимые показатели», — пишут авторы обращения.

Ученые обратили внимание главы государства на решение ФАНО связать запланированный рост финансирования институтов РАН с требованием пропорционального роста числа научных публикаций. «Стиль и методы работы ФАНО объективно направлены на разрушение науки как таковой, не говоря уже о творческой атмосфере, необходимой для научной деятельности», — подчеркнули они.

Авторы письма попросили президента ​проявить свою «политическую волю» и изменить юридический статус РАН. Они также отметили, что академии необходимо вернуть научные институты, которые в настоящее время подчиняются ФАНО. Ученые добавили, что если этого не произойдет, что в марте 2018 года новый избранный президент страны «примет в управление страну с обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой».

В ФАНО «Коммерсанту» отказались комментировать это коллективное письмо. Президент РАН Александр Сергеев отметил изданию, что его коллеги «вольны высказывать свое мнение».

«Я, как и авторы письма, считаю, что вопрос изменения статуса РАН назрел», — подчеркнул Сергеев. Он считает, что у власти есть понимание этой проблемы.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Владимир Путин , обращение , Российская академия наук
Главное
ФСБ задержала главу юротдела «Роснефти» по делу Шакро Молодого Политика
Материалы по теме
Глава ФАНО заявил о соответствии зарплат российских ученых европейским Общество
Путин заявил о намерении вернуть в Россию состоявшихся ученых Общество
Медведев присудил премии в области науки 26 молодым ученым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.