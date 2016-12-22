Турецкие СМИ сообщили об отходе поддерживающих Асада ополченцев от Африна

Турецкая армия обстреляла поддерживающих режим Асада ополченцев, которые вошли в Африн. После этого ополченцы были вынуждены отступить примерно на 10 км, пишет турецкое агентство Anadolu. Бойцы ополчения вошли в Африн 20 февраля

Фото: Mahmud Faysal / Anadolu Agency / Getty Images

Сирийское проправительственное ополчение, вышедшее в Африн на помощь курдам, отступило, не добравшись до города из-за обстрела турецких военных. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Ранее в МИД Турции заявили, что всех, кто попытается поддерживать курдов в зоне боевой операции турецких войск, приравняют к террористам.

Reuters сообщает, что турки открыли огонь, после того как ополченцы зашли в город.

Ранее 20 февраля сирийское государственное агентство SANA заявило о входе сирийских военных в Африн. При этом по сирийскому государственному телевидению были показаны кадры ввода войск — в общей сложности показали около 20 автомобилей с тяжелыми пулеметами, уточняет телеканал Aljazeera. Они вошли со стороны поселка Нубул.

О том, что сирийское правительство договорилось с курдами ​по поводу ввода войск для «отражения турецкой агрессии», 16 февраля сообщил телеканал Al-Mayadeen. В свою очередь, пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что информация о соглашении между сирийским режимом и курдами является пропагандой, но операция «Оливковая ветвь» будет продолжаться, несмотря на нее.

Военная операция Турции на севере Сирии была начата 20 января. Она направлена против курдов, которые, как считают в Анкаре, угрожают стране. В операции участвуют как турецкая армия, так и силы сирийской оппозиции, союзные Анкаре. Дамаск считает действия Турции вооруженной агрессией и обратился с жалобой в ООН.