Партия Меркель осудила идею главы МИД об ослаблении санкций против России

Члены Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, раскритиковали слова министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, заявившего о возможном ослаблении санкций в отношении России, передает Bild am Sonntag.

«Пока российское правительство не выполняет минские соглашения, отмена санкций является совершенно неправильным сигналом и сигналом Путину не менять свою политику», — заявил председатель международного комитета парламента ФРГ Норберт Реттген. Он добавил, что в ходе коалиционных переговоров ХДС вместе с социал-демократами «были едины во мнении, что сейчас ход за Россией».

При этом заместитель главы блока правоцентристских политических партий ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль считает, что заявление главы МИДа противоречит результату переговоров коалиции. По его словам, постепенное ослабление санкций не рассматривается.

17 февраля Зигмар Габриэль во время Мюнхенской конференции заявил, что санкции в отношении России могут быть постепенно ослаблены после ввода в Донбасс миссии ООН. Немецкий министр отметил, что это должно поспособствовать воплощению в жизнь планов по устойчивому прекращению огня в зоне конфликта. Кроме того, Габриэль подчеркнул, что «нереалистично» настаивать на полном выполнении минских соглашений перед частичным снятием санкций с Москвы.