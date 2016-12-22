Депутат Рады предложил силовой вариант возвращения Крыма и Донбасса

Депутат украинской Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины может произойти только силовым путем. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Депутат отметил, что благодаря минским соглашениям Украина смогла привести в порядок собственное военное строительство и реорганизовать вооруженные силы. «Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — заявил Береза. Депутат подчеркнул, что украинская армия стала «одной из самых способных армий Европы», а «время России заканчивается».

В конце января глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров стал «неприступной крепостью» после входа в состав России. «Крым никогда не вернется в состав Украины, бессмысленно ставить условия для достижения этой цели», — заявил политик. Он заявил, что Крым, будучи в составе Украины, был «обделен» властью со стороны Рады.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. На Украине считают Крым «временно оккупированной территорией» и намерены восстановить полномочия украинских властей на полуострове. В 2017 году Украина запретила въезд для 1,5 тыс. иностранцев, которые посещали Крым.