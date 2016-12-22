Советник Порошенко назвал необходимое число миротворцев ООН в Донбассе

Число миротворческой миссии ООН в Донбассе в 20 тыс. военных — это минимум того, что необходимо. Об этом заявил журналистам на Мюнхенской конференции Андерс фог Расмуссен, советник президента Украины Петра Порошенко, бывший генеральный секретарь НАТО, передает «Интерфакс».

В это число войдут не только военнослужащие, но и гражданские, а также представители полиции.

«Это небольшая миротворческая операция, если сравнивать с аналогичными ситуациями в других странах мира... Я думаю, что это количество реально», — сказал он.

«Насколько это реалистично сделать — мы еще не знаем. Но я думаю, что мы, политики, должны сделать все, чтобы прекратить кровопролитие. Более 10 тыс. человек были убиты с 2014 года, и это просто позор для Европы, позор для общества», — отметил Расмуссен.

Советник Поршенко добавил, что введение миссии — один из механизмов имплементации минских соглашений.

Расмуссен считает, что только после проведения выборов президента России в 2018 году можно будет вести результативные переговоры в том числе «между Россией, Европейским Союзом и ООН». «Я не ожидаю видеть какой-либо прогресс до или даже после президентских выборов в России [18 марта 2018 года] », — уточнил он.

Европейские страны, такие как Австрия, Финляндия, и те, что не входят в НАТО, возможно, смогут внести свои предложения и помочь миротворческой миссии, заключил Расмуссен.

Украинская сторона просила ООН ввести миротворцев в Донбасс еще в 2015 году. Россия негативно отнеслась к этому, упрекнув Киев в том, что таким образом он хочет снять с себя ответственность. Однако в сентябре 2017 года на саммите БРИКС российский лидер Владимир Путин поддержал ввод миротворцев, но только на линии разграничения между ВСУ и формированиями непризнанных ДНР и ЛНР. По его словам, главной задачей миротворцев была бы охрана сотрудников ОБСЕ. В начале января​ министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что это должна быть «вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН».