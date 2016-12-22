Лукашенко заявил о готовности отправить белорусских миротворцев в Донбасс

Минск готов направить миротворцев на линию разграничения в Донбассе, если об этом смогут договориться лидеры России и Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что занимает нейтральную позицию по вопросу конфликта на востоке Украины. «Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду», — заявил он. При этом Лукашенко добавил, что готов сыграть необходимую роль в урегулировании конфликта. В частности, это касается и места размещения миротворцев.

В то время как Россия настаивает на том, что миротворческие силы должны находиться на линии разделения в Донбассе, Киев требует их размещения и на границе самопровозглашенных республик с Россией. Лукашенко подчеркнул, что белорусские миротворцы могут быть направлены в Донбасс по любому сценарию. «Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете», — сказал глава государства.

При этом европейские страны не могут стать участниками формирования миротворческой миссии, поскольку они заинтересованы в продолжении конфликта, сказал Лукашенко. Он напомнил, что свои предложения по урегулированию ситуации Минск направлял всем заинтересованным сторонам, однако они не были приняты. «И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли [предложения об урегулировании], был бы вариант. Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия», — заявил белорусский президент.

Ранее о возможности отправки белорусских миротворцев в Донбасс заявил и глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он также заявил, что Минск занимает «непредвзятую и честную» позицию по отношению как к Киеву, так и к самопровозглашенным республикам. Вместе с тем, подчеркнул Макей, Б​елоруссия не может оставаться в стороне от урегулирвоания конфликта. «Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова», — заметил он.