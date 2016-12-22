На борту разбившегося Ан-148 находились трое иностранцев

Трое иностранных граждан были среди пассажиров лайнера Ан-148, летевшего из Москвы в Орск и разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, открытый в столичном аэропорту Домодедово.

По данным штаба, погиб один гражданин Азербайджана, один гражданин Казахстана и один гражданин Швейцарии. Глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова сообщила «Интерфаксу», что на борту Ан-148 находился гражданин Швейцарии, который летел «на запуск новой установки на завод «Орскнефтеоргсинтез». Также в самолете находились трое детей, два москвича и один житель Санкт-Петербурга, остальные пассажиры были жителями Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Орска Андрея Одинцова.

Видео: РБК

По данным МЧС, всего рейсом 6W703 Москва — Орск летели 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Причины авиакатастрофы устанавливаются. Никто из находившихся на борту не выжил. На месте крушения были найдены останки людей, два тела, обломки фюзеляжа и «черный ящик» самолета. Экспертиза останков, по словам министра транспорта Максима Соколова, продлится несколько месяцев.

Глава МЧС Владимир Пучков объявил о введении режима ЧС для всех ликвидаторов последствий трагедии. Открыта горячая линия: 8-800-775-17-17 и 8-495-644-40-66.

Следственный комитет России завел уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).