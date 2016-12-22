Взрыв и плохая погода: что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

Пассажирский самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье. На его борту находился 71 человек. Что известно о случившемся — в обзоре РБК

Место крушения Ан-148 (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Что произошло

11 февраля пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья недалеко от деревни Степановское. Лайнер следовал рейсом 6W703 Москва — Орск, вылетел из Домодедово в 14:21 мск с задержкой в 21 минуту, на четвертой минуте полета начал терять высоту и вскоре исчез с локаторов.

На его борту были 65 человек и шесть членов экипажа, рассказал РБК источник в МЧС и позже подтвердили в Росавиации. В настоящее время продолжается поисковая операция. Разлет обломков самолета составил около 1 км, сообщили в МЧС. По предварительным данным, выживших в катастрофе нет. В Домодедово создан оперативный штаб. Работает горячая линия: 8-800-775-17-17 и 8-495-644-40-66.

Причины катастрофы

Пока неясно, что привело к крушению самолета. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, незадолго до падения лайнер столкнулся с вертолетом «Почты России». Организация опровергла эту информацию. «У «Почты России» нет ни одного вертолета. Это событие не имеет к нам никакого отношения», — заявил представитель компании в разговоре с РБК.

Видео: РБК

Расследованием причин случившегося по поручению президента России Владимира Путина займется специальная комиссия. Следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источник, знакомый с расследованием катастрофы, пилот разбившегося лайнера сообщал диспетчерам о неисправности и просил разрешения совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский.

Однако позже представитель Московского авиаузла сообщил ТАСС, что Ан-148 не запрашивал разрешения на аварийную посадку в аэропорту Жуковский. «Запрос на аварийную посадку от Ан-148 в Жуковский не поступал», — сказал собеседник агентства.

Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, самолет не разрушился в воздухе. Его двигатели работали до столкновения с землей, которое и привело к разрушению самолета. Эту информацию подтвердил собеседник из МЧС.

«Двигатели Ан-148 работали вплоть до столкновения с землей, разрушение судна произошло от удара о землю», — отметил собеседник.

Кроме того, по его словам, на месте катастрофы была обнаружена воронка глубиной 2,5 м, а «осмотр двигателя и элементов механизмами крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе».

Среди возможных версий авиакатастрофы, по словам источника РБК, террористический акт. Однако, по его словам, эта версия «вряд ли будет приоритетной», так как проведенный на месте экспресс-анализ не выявил частиц взрывного устройства на частях обломков самолета.

Следователи рассматривают несколько версий, среди которых техническая неисправность, погодные условия, человеческий фактор.

Жители Подмосковья о катастрофе

Как рассказали РБК несколько жителей Раменского района, они слышали «сильный хлопок».

«Живу в 3 км [от места происшествия]. Сильный хлопок был где-то в 14:20, такой, что стены дрожали», — рассказала жительница Раменского района Елена Шорина.

По словам жителя Подмосковья Антона Оскина, чьи родители живут в селе Степановское, самолет упал примерно в 2 км от деревни и в нескольких сотнях метров от дачных и огородных участков, на кукурузное поле.