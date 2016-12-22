Путин принес соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования потерявшим родных и близких в результате авиакатастрофы, которая произошла с самолетом Ан-148 в подмосковном Раменском. Он поручил правительству расследовать катастрофу. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер поручил правительству создать спецкомиссию для установления причин крушения самолета. Кроме того, он поручил соответствующим ведомствам провести необходимые поисковые работы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Медведев поручил создать комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-148 и оказанию помощи пострадавшим. Комиссию возглавил министр транспорта Максим Соколов.

Кроме того, председатель правительства поручил Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией необходимые меры в связи с авиакатастрофой.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Домодедово в Орск 9 февраля во второй половине дня. На борту находился 71 человек. Через несколько минут после взлета лайнер перестал выходить на связь. Позднее МЧС обнаружило обломки воздушного судна в деревне Степановское в Раменском районе Подмосковья.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».