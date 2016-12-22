Спасатели рассказали о ходе поисков пропавшего судна «Восток»

Два самолета МЧС Бе-200 вылетели из аэропорта Кневичи во Владивостоке на поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток». Об этом сообщил представитель морского спасательно-координационном центра (МСКЦ) «Владивосток», передает «Интерфакс».



По его словам, вертолеты Ми-8 было принято решение держать в резерве. Собеседник агентства отметил, что зона поиска была смещена на юго-восток «по линии дрейфа сработавшего с пропавшего судна радиобуя». Он пояснил, что всего в поисках «Востока» участвуют три судна: «Спасатель Заборщиков», «Вектор» и «Кунашир».



В спасательно-координационном центре рассказали, что погода в зоне поиска улучшилась и стала «благоприятной для работы». По словам представителя спасателей, ветер северо-восточный и дует до 10 м\с. Волны на море достигают 2 м, сообщил он.



Как отмечается на сайте управления МЧС по Приморскому краю, за все время поисков суда и авиация обследовали 22 тыс. кв. м. акватории Японского моря. Всего в операции принимают участите 106 человек и восемь единиц техники. В субботу, 27 января, сообщалось, что были обнаружены два спасательных плота с судна «Восток», но людей на них не оказалось. В одном из плотов была вода.

Российское судно «Восток» пропало в четверг, 25 января, и перестало выходить на связь, после того как сработал его аварийный радиобуй. Сигнал SOS был зафиксирован в 200 км к югу от мыса Гамова. На борту пропавшего судно были 20 человек. Все члены экипажа — российские граждане. Судно «Восток» приписано к городу Невельску в Сахалинской области. Оно следовало из южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский город Холмск. Заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом сообщил, что на «Востоке» в Южной Корее был произведен ремонт.



Владелец судна, директор компании «ДВ-Флот» Станислав Мальчевский рассказал, что капитан «Востока» последний раз выходил с ним на связь 24 января и не сообщал о проблемах на судне. Мальчевский отметил, что компания каждый день была на связи с «Востоком». По его словам, 24 января погода на море ухудшилась, «но не была критичной».

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) после исчезновения судна «Восток».