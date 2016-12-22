В Японском море пропало российское рыболовное судно

У берегов Приморского края в Японском море рыболовецкое судно «Восток» подало сигнал бедствия и пропало. На его борту находятся 21 человек

Фото: Андрей Шапран / РИА Новости

У берегов Приморского края в Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток», которое передало сигнал бедствия. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Приморскому краю.



Как отмечается в сообщении, на пропавшем судне, по предварительным данным, находятся 21 человек. Аварийный радиобуй «Востока» сработал в 200 км южнее мыса Гамова. Связаться с судном так и не удалось, сообщили в МЧС.

На поиски «Востока» вылетели вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и Ми-8 МТВ, принадлежащий Министерству обороны. Кроме того, к месту, откуда судно подало сигнал бедствия, направился сторожевой пограничный корабль береговой охраны. Также к выходу на место инцидента готовятся морской спасательный буксир и самолеты Бе-200 ЧС со спасателями.

Представитель спасательной службы сообщил, что к месту поисков подошел теплоход «Диомид». Его экипаж нашел швартовую бухту, оранжевый буй и бытовой мусор с «Востока». В ведомстве также отметили, что судно FESCO обнаружило в районе поисков спасательные жилеты, но людей пока не нашли.

В администрации Приморского края сообщили «РИА Новости» , что пропавшее судно «Восток», предположительно, находится в нейтральных водах. «Сигнал в Морской координационный центр поступил от Морского спасательно-координационного центра Республики Корея», — сказал собеседник агентства. «Восток» принадлежит компании «ДВ Флот». Судно приписано к портовому городу Невельску в Сахалинской области.

В агентстве рыболовству Сахалинской области рассказали, что на судне «Восток» работали жители города Невельска, и оно шло на рыбный промысел в Охотское море. Представитель агентства отметил, что связывался с судовладельцем, который рассказал, что «Восток» оснащен «нормальными средствами связи», спутниковым телефоном, а также у него есть радиосвязь с «ДВ Флотом». Он рассказал, что пока экипаж со своим владельцем не связывался.

В Владивостокском морском спасательно-координационном центре рассказали агентству «Интерфакс», что «Восток» следовал из южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский Холмск. В центре отметили, что все члены экипажа — граждане России.

Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте начали проверку по факту исчезновения российского рыболовецкого судна. Она проводится по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта), сообщил представитель ведомства.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, «Восток» было построено в 1985 году в Корее, и ему более 32 лет. Ранее судно называлось GRAY. Оно сменило название в 2011 году.