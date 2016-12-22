На обнаруженном в Японском море плоту не нашли людей с судна «Восток»

Спасатели подняли один из двух плотов, обнаруженных в районе поисков рыболовного судна «Восток» в Японском море, но людей там не оказалось. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.
Всего в районе поиска было обнаружено два плота. «После обследования первого спасатели установили, что внутри спасательного плота вода. Никого обнаружено не было. Ведутся работы по подъему второго плота», — говорится в сообщении.
Первый плот был поднят на борт спасательного судна «Спасатель Заборщиков».
Позже директор компании-судовладельца «ДВ-Флот» сообщил «РИА Новости», что спасатели не нашли людей и на втором поднятом плоту.
Рыболовное судно «Восток» с 21 моряком на борту подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море и пропало. Корабль приписан к городу Невельску в Сахалинской области. Он направлялся в сахалинский Холмск из южнокорейского порта Донгхэ. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В поисках судна задействованы поисково-спасательные самолеты Бе-200 МЧС и Ан-26 Минобороны России, спасательные корабли и авиация. В Государственном морском спасательно-координационном центре (ГМСКЦ) заявили, что если члены экипажа были в гидрокостюмах, они могут прожить больше суток. Теоретически на плоту можно продержаться до недели, но это вряд ли удастся из-за непогоды и сильных волн.