Судовладелец рассказал о последнем сеансе связи с пропавшим «Востоком»

Капитан пропавшего в Японском море российского траулера «Восток» последний раз выходил на связь вечером в среду, 24 января, и не сообщал о проблемах на судне. Об этом сообщил генеральный директор компании «ДВ-Флот» Станислав Мальчевский, передает «Интерфакс».

По его словам, компания каждый день связывалась с капитаном. Мальчевский отметил, что 24 января погода ухудшилась, «но не была критичной». «В море происходит какое-то обледенение, экипаж в штатном режиме окалывается (сбивает лед с бортов судна. — РБК)», — заметил директор «ДВ-Флота». Он добавил, что о критическом обледенении «Востока» экипаж не сообщал.

Мальчевский рассказал, что, когда на судне сработал аварийный буй, сотрудники «ДВ-Флота» пытались связаться с «Востоком», но связь установить с ним не удалось.

Рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь, в четверг, 25 января, после того как подало сигнал SOS. Оно пропало в 200 км к югу от мыса Гамова. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, на борту «Востока» находились 20 человек. Представитель морского координационно-спасательного центра Владивостока сообщил, что экипаж судна состоит из граждан России. По его словам, иностранцев в его составе нет.



«Восток» приписан к городу Невельску в Сахалинской области. Судно направлялось в сахалинский Холмск из порта Донгхэ в Южной Корее. Заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом рассказал, что «Восток» вышел из Южной Кореи после ремонта.

В районе пропажи судна ведется поисково-спасательная операция. В МЧС предупредили, что около зоны поиска «Востока» в заливе Петра Великого существует риск «очень быстрого оледенения судов». В четверг, 25 января, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту пропажи судна «Восток».