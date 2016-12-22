СК возбудил дело после пропажи судна «Восток» в Японском море

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту потери связи с российским рыболовецким судном «Восток» в Японском море, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом заявил «РИА Новости», что судно «Восток» шло на Сахалин из Южной Кореи после ремонта.

«Судовладелец входит в крупный холдинг, суда добывают краба. Они следят за флотом, обновляют его. Судно «Восток» шло из Южной Кореи после ремонта», — заявил он. По словам Ома, пока речи о гибели экипажа не идет.

В государственном морском спасательно-координационном центре (ГМСКЦ) сообщили РБК, что сейчас ведутся поиски экипажа судна, «однако пока никого не нашли».

«Сейчас на месте ведутся работы, был поднят аварийный буй «Востока». На месте работает наш центр, подключена авиация, а также приморский филиал Морспасслужбы Росморречфлота», — рассказал собеседник РБК.

Рыболовецкое судно «Восток» передало сигнал бедствия, а затем пропало у берегов Приморского края в Японском море утром 25 января. По предварительным данным, на борту судна находятся 21 человек.