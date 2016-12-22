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В Африне заявили о 89 жертвах турецких бомбардировок
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В Африне заявили о 89 жертвах турецких бомбардировок
Операция в Сирии, 01:55
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В Африне заявили о 89 жертвах турецких бомбардировок

С начала турецкой операции в сирийской провинции Африн за девять дней погибли 89 человек, 198 получили ранения. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ришо, передает курдское агентство Firat.

По ее словам, большинство погибших — женщины и дети. Ришо отметила, что они стали жертвами бомбардировок турецкой авиации. Среди погибших были шесть членов одной семьи беженцев. По данным местного департамента здравоохранения, пострадавшие при обстрелах получили тяжелые ранения.

Ришо призвала международные организации помочь больницам Африна с медикаментами, чтобы врачам удалось оказать необходимую помощь тяжело раненым и предотвратить рост числа жертв.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея


Военная операция Турции «Оливковая ветвь» началась в Африне 20 января. Турецкие власти полагают, что этом регионе находятся военные формирования, которые связаны с «Pабочей партией Курдистана» и представляют угрозу для безопасности Турции. Во время операции турецкие военные смогли отбить у курдов несколько приграничных населенных пунктов. Также в Анкаре заявили, что силовики убили около 400 «террористов».

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В субботу, 27 января, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие военные могут дойти до сирийской провинции Идлиб. «Если Аллах позволит, то мы дойдем и до Идлиба», — сказал он.

Идлиб находится под контролей сирийской оппозиции и террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Кроме того, на востоке этой провинции происходят столкновения между правительственными войсками и боевиками из «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России).
Теги: Турция , конфликт в Сирии , Африн
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