В Африне заявили о 89 жертвах турецких бомбардировок

С начала турецкой операции в сирийской провинции Африн за девять дней погибли 89 человек, 198 получили ранения. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ришо, передает курдское агентство Firat.



По ее словам, большинство погибших — женщины и дети. Ришо отметила, что они стали жертвами бомбардировок турецкой авиации. Среди погибших были шесть членов одной семьи беженцев. По данным местного департамента здравоохранения, пострадавшие при обстрелах получили тяжелые ранения.



Ришо призвала международные организации помочь больницам Африна с медикаментами, чтобы врачам удалось оказать необходимую помощь тяжело раненым и предотвратить рост числа жертв.

Военная операция Турции «Оливковая ветвь» началась в Африне 20 января. Турецкие власти полагают, что этом регионе находятся военные формирования, которые связаны с «Pабочей партией Курдистана» и представляют угрозу для безопасности Турции. Во время операции турецкие военные смогли отбить у курдов несколько приграничных населенных пунктов. Также в Анкаре заявили , что силовики убили около 400 «террористов».