Генштаб Турции сообщил о ликвидации почти 400 «террористов» в Африне

Турецкие вооруженные силы ликвидировали 394 «террористов» в рамках военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на турецкий Генштаб.
По данным Генштаба, все они принадлежали к «Рабочей партии Курдистана» (PKK, запрещена в Турции), сирийской партии «Демократический союз» (PYD, Анкара считает их союзниками PKK) или курдским Отрядам народной самообороны (YPG). Также в ходе операции были уничтожены 340 объектов «террористических организаций».
В Генштабе отметили, что во время операции погибли трое турецких военнослужащих, еще 30 человек получили ранения. Также были убиты 13 бойцов союзных Анкаре отрядов сирийской оппозиции. Ранее официальный представитель Курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду сообщал, что ополченцы уничтожили один турецкий танк.