Новак назвал новые санкции США незаконными и потребовал разъяснений

Новые санкции США против заместителя главы Минэнерго России Андрея Черезова и директора департамента этого министерства Евгения Грабчака, которые были введены накануне, являются незаконными. Министерство будет ждать от американской стороны разъяснений, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

​По словам министра, аргументов по поводу введения санкций предоставлено не было.

«Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение», — пояснил Новак.

Министерство финансов США 26 января ввело новые санкции против российских компаний и физических лиц, которые участвовали в поставке турбин Siemens в Крым. Ограничения коснулись 12 организаций, которые, по данным Вашингтона, связаны с «Сургутнефтегазом», находящимся под санкциями США и Евросоюза с 2014 года, с компанией «Силовые машины» и структурой «Ростеха» — компанией «Технопромэкспорт». Под ограничения попали в том числе Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и генеральный директор ООО «ВО «Технопромэкспорт» (строит электростанции в Крыму и постав​ило турбины) Сергей Топор-Гилка и другие. В американском Минфине заявили, что новые санкции введены «в связи с конфликтом на Украине, а также оккупацией Россией Крыма».

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сравнил новые ограничительные меры США с игрой в карты, отметив, что санкции не приведут к положительному результату для мира и для самих США, а лишь наносят ущерб. В российском МИДе заявили, что предлог, под которым были введены новые санкции, является «надуманным».