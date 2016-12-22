Новак назвал новые санкции США незаконными и потребовал разъяснений

Новые санкции США против заместителя главы Минэнерго России Андрея Черезова и директора департамента этого министерства Евгения Грабчака, которые были введены накануне, являются незаконными. Министерство будет ждать от американской стороны разъяснений, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
По словам министра, аргументов по поводу введения санкций предоставлено не было.
«Люди работают, выполняют свои функции, государственные функции, продолжают трудиться, и такие запреты создают только дополнительное напряжение», — пояснил Новак.
Министерство финансов США 26 января ввело новые санкции против российских компаний и физических лиц, которые участвовали в поставке турбин Siemens в Крым. Ограничения коснулись 12 организаций, которые, по данным Вашингтона, связаны с «Сургутнефтегазом», находящимся под санкциями США и Евросоюза с 2014 года, с компанией «Силовые машины» и структурой «Ростеха» — компанией «Технопромэкспорт». Под ограничения попали в том числе Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и генеральный директор ООО «ВО «Технопромэкспорт» (строит электростанции в Крыму и поставило турбины) Сергей Топор-Гилка и другие. В американском Минфине заявили, что новые санкции введены «в связи с конфликтом на Украине, а также оккупацией Россией Крыма».
Вице-премьер России Аркадий Дворкович сравнил новые ограничительные меры США с игрой в карты, отметив, что санкции не приведут к положительному результату для мира и для самих США, а лишь наносят ущерб. В российском МИДе заявили, что предлог, под которым были введены новые санкции, является «надуманным».