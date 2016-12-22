Правнук Сталина назвал «нелюдями» авторов фильма «Смерть Сталина»

Критиковать «нелюдей», для которых «смерть является поводом для смеха», бессмысленно, заявил правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили телеканалу RT.

«Вы видели, чтобы был снят фильм о смерти Ким Чен Ира или Ким Ир Сена? Он же тоже палач и диктатор, но такого нет», — отметил Джугашвили.

Он добавил, что критика спонсоров и создателей фильма «бесполезна».

«Чего критиковать каких-то нелюдей, для которых смерть является поводом для смеха, даже если это смерть человека ненавистного?» — сказал он.

Минкультуры 23 января отозвало прокатное удостоверение фильма режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» из-за показа в нем материалов, «запрещенных законодательством». До этого против выпуска фильма на киноэкраны выступали многие деятели искусства и политики. В частности, в КПРФ заявляли, что показ «Смерти Сталина» в одно время с 75-й годовщиной Сталинградской битвы «очерняет» память ветеранов Великой Отечественной войны.

Сын Никиты Хрущева заявил, что фильм «Смерть Сталина» — «подлая ложь», представляет «искаженное и унизительное представление о прошлом» и «являет собой огромную опасность».

Комедия «Смерть Сталина» повествует о борьбе за власть в советском руководстве после смерти его лидера. Премьера в России должна была состояться 25 января.