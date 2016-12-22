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В КПРФ выступили за запрет фильма «Смерть Сталина»
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В КПРФ выступили за запрет фильма «Смерть Сталина»
Общество, 14:18
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В КПРФ выступили за запрет фильма «Смерть Сталина»

Показ фильма «Смерть Сталина» нужно запретить, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он считает, что картина является частью информационной войны против России, сообщает «РИА Новости».

«И мотивы этого фильма, и смысловые нагрузки, и выход в этом году — это находится в одном этапе информационной войны против России», — сказал Афонин. Он добавил, что «Смерть Сталина» формирует негативное отношение к прошлому страны. «Я считаю, что вообще в прокат этот фильм не должен выходить в России», — сказал он.

Мединский посмотрел оскорбивший деятелей культуры фильм «Смерть Сталина»
Технологии и медиа

Ранее 23 января стало известно, что деятели культуры, посмотревшие британскую комедию в Минкультуры, решили попросить главу ведомства перенести на лето премьеру фильма в России. Выход картины был намечен на 25 января.

По словам одного из членов общественного совета Министерства Павла Пожигайло, выход ленты накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля, оскорбителен. Пожигайло добавил, что в фильме оскверняются «советский гимн, ордена и медали, маршал Жуков изображается придурком», а также присутствуют «сцены чрезмерного насилия».

Еще в сентябре 2017 года Пожигайло в интервью русской службе Би-би-си выразил опасения, что «Смерть Сталина» может вызвать протесты со стороны КПРФ. Пожигайло предположил, что картина является частью западной кампании по «очернению российской истории», но уточнил, что это его личное мнение.

После этого в The Guardian сообщили о возможном запрете фильма в России. В Минкультуры тогда ответили, что не получали запроса от создателей фильма о выдаче прокатного разрешения, не имеют информации о содержании фильма и, соответственно, не могли его запретить.

Мировая премьера комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» состоялась в 2017 году. В фильме в сатирическом ключе рассказывается о гонке за власть, которая началась после смерти Сталина.

Теги: КПРФ , Иосиф Сталин
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