В Госдуме нашли экстремизм в фильме «Смерть Сталина»

Фильм «Смерть Сталина» должен пройти дополнительную юридическую экспертизу из-за возможного наличия экстремизма, сказала РБК первый зампред комитета Думы по культуре Елена Драпеко. Депутат называет фильм «гадостью» и «пасквилем»

Фото: кадр из фильма «Смерть Сталина»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка России Елена Драпеко («Справедливая Россия») считает, что комедия режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина», премьера которой в России назначена на 25 января, содержит признаки экстремизма и нуждается в дополнительной юридической экспертизе. Об этом парламентарий сообщила РБК.

«Большей гадости я вообще никогда не видела. Это абсолютный пасквиль, провокация, попытка убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ у нас идиот, и правители наши дураки. Все извращено — от [нашего] гимна до [исторических] персонажей», — сказала Драпеко, которая накануне посмотрела фильм в Министерстве культуры.

Она уверена, что прокат фильма «необходимо приостановить» и «провести дополнительную юридическую экспертизу». «Потому что мы, и я в том числе, усматриваем элементы экстремизма в этом фильме. Он специально разжигает рознь внутри нашего общества», — уверена депутат.

Елена Драпеко рассказала, что совместно с другими деятелями культуры и искусства, которые посмотрели фильм, уже подготовили письмо на имя министра культуры Владимира Мединского с требованием приостановить выход фильма в прокат. «И думаю, что нам это удастся», — добавила депутат.

При этом комитет Госдумы по культуре пока никаких заявлений по поводу фильма не планирует: «Не по чему делать заявление, фильм пока не вышел. Цензура в России запрещена Конституцией, и только после публичной демонстрации [фильма] возмущенные граждане могут подавать иски. А мы вообще не хотим допустить выхода фильма в широкое информационное пространство», — резюмировала Елена Драпеко, посетовав, что «нынешнее законодательство не дает Министерству культуры достаточных полномочий не допускать выхода на экраны таких фильмов».

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сказал РБК, что Госдума не планирует выступать с какой-то общей позицией по фильму. «Есть позиция отдельных депутатов. Дума специального решения по данному вопросу принимать не будет», — заявил он.

Ранее глава общественного совета Минкультуры Юрий Поляков также говорил РБК, что в министерстве пришли к выводу, что фильм Иануччи является оскорбительным.

Картина «Смерть Сталина» (совместное производство кинокомпаний Title Media, Main Journey, Free Range Films, Quad Productions) посвящена периоду истории после смерти в 1953 году генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Действие ленты разворачивается вокруг борьбы за власть приближенных Сталина, начавшейся еще до похорон вождя. Никиту Хрущева в фильме сыграл американский актер Стив Бушеми, председателя Совета министров СССР Георгия Маленкова — Джеффри Тэмбор, младшего сына вождя Василия Сталина — Руперт Френд.

Премьера картины состоялась 8 сентября 2017 года на Международном фестивале в Торонто, а мировой релиз — 20 октября.