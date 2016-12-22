Глава карельского «Мемориала» Дмитриев вернулся домой из СИЗО

Историк и руководитель карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрий Дмитриев отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом РБК сообщила дочь Дмитриева Екатерина.

«Суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде, и мой отец вышел из СИЗО, сейчас находится рядом со мной», — заявила она.

Пресс-секретарь «Мемориала» Юлия Орлова подтвердила РБК факт выхода председателя карельского отделения правозащитного центра из СИЗО. «Информация соответствует действительности, было изменение судом меры пресечения», — сказала она.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. По версии следствия, историк развращал свою падчерицу, фотографируя ее без одежды, в период с 2012 по 2015 год «с целью изготовления порнографических материалов». По словам адвокатов, снимки нигде не распространялись и хранились в папке под названием «Здоровье ребенка». По версии защиты, Дмитриев делал снимки своей падчерицы из-за того, что она была слишком худой. Всего в папке хранились 140 фотографий, девять из них были признаны порнографическими. Повторная экспертиза не обнаружила в материалах по делу Дмитриева признаков детской порнографии.

Против Дмитриева завели уголовное дело по ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (фотосъемка в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов). В июле 2017 года «Мемориал» признал Дмитриева политзаключенным. В поддержку историка выступали музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, писатель Дмитрий Быков и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

В конце декабря 2017 года суд отказался продлевать арест Дмитриеву, ожидалось, что его отпустят 28 января. Дмитриев занимался изучением сталинских репрессий. Так, он обнаружил в Карелии несколько захоронений людей, расстрелянных в период с 1937 по 1938 год.