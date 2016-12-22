Эксперты не нашли порнографии в деле главы карельского «Мемориала»

Повторная экспертиза не обнаружила в материалах по делу историка и руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева признаков детской порнографии, сообщает «Новая газета».

Правозащитник был арестован в декабре 2016 года. По версии следствия, он развращал свою несовершеннолетнюю приемную дочь, делая ее снимки в обнаженном виде. Фотографии девочки, которой в 2016 году исполнилось 11 лет, Дмитриев делал регулярно в период с 2012 по 2015 год. При этом, как отмечает защита, снимки нигде не распространялись и хранились в отдельной папке под названием «Здоровье ребенка». Как поясняет «Новая газета», по версии защиты, дневник здоровья девочки приемный отец делал из-за того, что она была очень худой.

Из 140 фотографий в папке первая экспертиза признала порнографическими девять. Повторная экспертиза, результаты которой были оглашены 26 декабря, не нашла в снимках ребенка признаков порнографии. Обвинение, в свою очередь, потребовало провести третью экспертизу фотографий.

Историк Юрий Дмитриев возглавляет карельское отделение правозащитной организации «Мемориал». Дмитриев занимается вопросами сталинских репрессий. В частности, ему удалось обнаружить несколько мест захоронений расстрелянных в Карелии в период с 1937 года по 1938 год.

В 2017 году «Мемориал» признал Дмитриева политзаключенным. В поддержку историка было подано несколько обращений деятелей науки и культуры. В числе поддержавших Дмитриева были музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.